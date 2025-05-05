В 2025 году стало меньше вспышек на Солнце

«Примерно на 15% снизилась вспышечная активность Солнца в первые четыре месяца 2025 года, с января по апрель, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основное снижение произошло за счет вспышек высшего балла X (пять против восьми событий) и следующего за ним балла M (150 против 170). Число магнитных бурь в текущем году, напротив, резко возросло. Если с января по апрель 2024 года было всего восемь дней с бурями, то за первые четыре месяца этого года таких дней было уже 21, то есть в 2,5 раза больше», — говорится в сообщении.