Бывший глава поселения Волжское предстанет перед судом за незаконные захоронения

Бывшего главу городского поселения Волжский будут судить за злоупотребление должностными полномочиями. Прокуратура Красноярского района направила уголовное дело в суд.
Согласно данным следствия, с 2017 по 2022 год чиновник незаконно согласовал более 1200 заявлений на захоронения вне официального кладбища, хотя на его территории имелись свободные участки для погребений. Необходимые документы для изменения категории земель отсутствовали.
В результате таких действий пострадали почти 3600 квадратных метров земель лесного фонда, которые стали непригодными для использования по назначению. Уголовное дело возбуждено после проверки прокуратуры, которая также добилась запрета на дальнейшие захоронения на этих землях.
В настоящее время дело рассматривается в Красноярском районном суде Самарской области.
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