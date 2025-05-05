Самарец потребовал 1 млн рублей со «скорой помощи» в суде за плохие услуги

Один из жителей региона пожаловался в суд на плохую работу «скорой помощи». Иск об этом был рассмотрен в Самарском районном суде.
Выяснилось, что мужчина подал иск в министерство здравоохранения региона. По его словам, служба слишком поздно прибыла на вызов к его матери, а также не предоставила подходящую помощь. Руслан Бабаев, а именно так зовут истца, решил, что за моральный ущерб он должен получить миллион рублей.
На данный момент тяжбы все еще идут. Судья решила, что ответственность за это должен нести не минздрав, а городская станция скорой помощи. Иск будет отправлен туда.
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