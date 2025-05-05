Самарец потребовал 1 млн рублей со «скорой помощи» в суде за плохие услуги

Выяснилось, что мужчина подал иск в министерство здравоохранения региона. По его словам, служба слишком поздно прибыла на вызов к его матери, а также не предоставила подходящую помощь. Руслан Бабаев, а именно так зовут истца, решил, что за моральный ущерб он должен получить миллион рублей.