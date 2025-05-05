Сила, умения, знания: В Ростове определили лучший отряд юных друзей пограничников

В Ростове, на базе гимназии № 76 имени Героя Советского Союза А. А. Никандровой, старшеклассники соревновались в стрельбе, метании гранаты и знании истории Великой Отечественной войны. Как рассказали в понедельник, 5 мая, в Пограничном управлении ФСБ по Ростовской области, в ежегодном смотре-конкурсе отрядов юных друзей пограничников состязались ученики 8 — 11 классов. Участие приняли не только школьники из донской столицы, но также из городов Таганрог, Гуково, Донецк и шести районов — Азовского, Неклиновского, Красносулинского, Чертковского, Миллеровского и Каменского.
Состязание включало пять этапов. Это и общее построение с докладом командиров, и спортивные испытания (бег, подтягивание, стрельба, разборка-сборка автомата Калашникова, метание гранаты, перетягивание каната), и викторина по истории Великой Отечественной войны и Пограничной службы. Кроме того, участники увидели показательные выступления кинолога с собакой, познакомились с выставкой вооружения и подкрепились на полевой кухне.
Победителем среди команд 8 — 11 классов стал отряд ЮДП из Куйбышевской школы имени А. А. Гречко. Все участники получили награды: командирам вручили кубки и грамоты, лучшим в личном зачете — медали.
— Ни одна из команд не вернулась домой без трофея, — отметил официальный представитель Пограничного управления ФСБ по Ростовской области Оник Манукян. — Мы отмечаем важную роль патриотического и нравственного воспитания молодого поколения, акцентируя внимание на восприятии исторических ценностях и традициях россиян, воспитании достойных защитников Отечества.
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