Сила, умения, знания: В Ростове определили лучший отряд юных друзей пограничников

В Ростове, на базе гимназии № 76 имени Героя Советского Союза А. А. Никандровой, старшеклассники соревновались в стрельбе, метании гранаты и знании истории Великой Отечественной войны. Как рассказали в понедельник, 5 мая, в Пограничном управлении ФСБ по Ростовской области, в ежегодном смотре-конкурсе отрядов юных друзей пограничников состязались ученики 8 — 11 классов. Участие приняли не только школьники из донской столицы, но также из городов Таганрог, Гуково, Донецк и шести районов — Азовского, Неклиновского, Красносулинского, Чертковского, Миллеровского и Каменского.