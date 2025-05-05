В Севастополе не будут проводить парад в честь юбилея Победы

График всех мероприятий, которые будут проводиться в городе 9 мая, будет известен организаторам, но публиковать его не будут, как отметил губернатор, «по понятным причинам». Запланированы возложения цветов и праздничные концерты во всех муниципалитетах, добавил он. В городе пройдет онлайн-акция «Бессмертный полк».