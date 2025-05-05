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В Севастополе не будут проводить парад в честь юбилея Победы

В Севастополе не будут проводить парад к 80-летию Победы.
Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Военного парада к 80-летию Победы в Севастополе 9 мая проводиться не будет, сообщил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании в понедельник.

«Парада победы в этом году не будет», — сказал Развожаев.

Решение по этому вопросу согласовано с Минобороны России, отметил он.

График всех мероприятий, которые будут проводиться в городе 9 мая, будет известен организаторам, но публиковать его не будут, как отметил губернатор, «по понятным причинам». Запланированы возложения цветов и праздничные концерты во всех муниципалитетах, добавил он. В городе пройдет онлайн-акция «Бессмертный полк».

Военные парады 9 мая не проводятся в Севастополе с 2023 года в целях безопасности.