В Севастополе не будут проводить парад в честь юбилея Победы

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Военного парада к 80-летию Победы в Севастополе 9 мая проводиться не будет, сообщил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании в понедельник.
«Парада победы в этом году не будет», — сказал Развожаев.
Решение по этому вопросу согласовано с Минобороны России, отметил он.
График всех мероприятий, которые будут проводиться в городе 9 мая, будет известен организаторам, но публиковать его не будут, как отметил губернатор, «по понятным причинам». Запланированы возложения цветов и праздничные концерты во всех муниципалитетах, добавил он. В городе пройдет онлайн-акция «Бессмертный полк».
Военные парады 9 мая не проводятся в Севастополе с 2023 года в целях безопасности.