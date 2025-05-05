«Билайн» предупредил о неустойчивой работе связи в Москве

«В настоящее время мобильная связь в Москве может работать с перерывами по независящим от нас причинам. Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков предпочтительно использовать функцию VoLTE в настройках смартфона», — сообщили в компании.