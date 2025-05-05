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«Билайн» предупредил о неустойчивой работе связи в Москве

В работе «Билайна» в Москве возможны сбои по независящим от оператора причинам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Связь «Билайна» в Москве может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам, рекомендуется использовать Wi-Fi, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Согласно данным сервиса отслеживая сбоев в интернете Downdetector, пользователи в России жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС и «Билайн», больше всего жалоб — из Москвы.

«В настоящее время мобильная связь в Москве может работать с перерывами по независящим от нас причинам. Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков предпочтительно использовать функцию VoLTE в настройках смартфона», — сообщили в компании.

Операторы Т2 и МТС отказались от комментариев.