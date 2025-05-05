«Мегафон» заработал штатно после сообщений о сбоях

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе связи «Мегафона», свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев Downdetector, при этом оператор сообщил РИА Новости, что сеть работает штатно, трудности возникли по не зависящим от него причинам.
Так, согласно детектору, насчитывается почти 1 тысяча жалоб, в основном они поступают из Москвы. В 93% случаев в качестве сбоя пользователи указали общий сбой.
«Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны “Мегафона” нет. Трудности возникли по не зависящим от нас причинам», — сообщили в компании.
В понедельник около 11.00 мск россияне начали жаловаться на работу мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС и «Билайн», больше всего жалоб также в Москве.
В «Билайне» РИА Новости сообщили, что сейчас мобильная связь в Москве может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам, и посоветовали использовать Wi-Fi для доступа в интернет. В МТС и Т2 отказались от комментариев.