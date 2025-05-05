Глава Тюменской области рассказал о ситуации с паводком на реке Ишим

В 2024 году Казахстан и соседние с ним российские регионы из-за переливов на водохранилищах пережили масштабные наводнения. На реке Ишим, где расположены пять муниципалитетов, в 2024 году был максимальный подъем уровня воды за всю историю наблюдений. На реках Тобол и Иртыш тоже заметно поднимался уровень воды. В результате половодья на реках Тюменской области было затоплено 78 населенных пунктов, от воды пострадали 1185 домов, в том числе 838 жилых, 347 дачных, а также почти 4 тысячи земельных участков, 75 объектов транспортной структуры, три объекта ЖКХ и четыре социальных объекта.