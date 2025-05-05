Геолог Пасенко: раз в 600 тыс. лет магнитные полюса Земли меняются местами

Сейчас инверсии случаются примерно раз в 600 тысяч лет. Но есть и периоды, когда инверсии прекращались на десятки миллионов лет. Мы пока не знаем, какие механизмы вызывают замедление и возобновление инверсий. Ученые предполагают, что около 560 миллионов лет назад поле находилось в состоянии с очень высокой скоростью инверсий. Это значит, что инверсии происходили раз в несколько тысяч лет. В геологических масштабах это очень быстро.