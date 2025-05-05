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В Севастополе отказались проводить парад в честь юбилея Победы

В Севастополе не будут проводить парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне из соображений безопасности, заявил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании.

Источник: РБК

В Севастополе не будут проводить парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне из соображений безопасности, заявил губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании.

«Публиковать по понятным причинам мы расписания [праздничных мероприятий] не будем. Парада Победы в этом году не будет, эта позиция согласована с министерством обороны», — сказал он (цитата по ТАСС).

Парады ко Дню Победы не проводятся в Севастополе с 2023 года. Тогда глава Севастополя также сообщил о решении оборонного ведомства не проводить мероприятие в честь 9 мая. Такое же решение в том году приняли власти Курской, Белгородской, Херсонской областей.

9 мая в России отметят 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Центральным событием торжественных мероприятий станет парад на Красной площади в Москве.