«Ростех» начал страховать воздушные суда от атак беспилотников

«Любые летные испытания — это всегда повышенный риск. Мы предлагаем страховую защиту для таких случаев, которая гарантирует выплату денежной компенсации авансом, по факту, до предоставления документов. Кроме того, мы готовы страховать воздушные суда “под ключ” и нивелировать любые риски на всех стадиях — от НИОКР по созданию новых видов авиационной техники до испытательных полетов и передачи заказчику. Страхование может включать в том числе военные риски, например связанные с атаками беспилотников», — отметил директор НКО ПОВС «РТ-Взаимное страхование» Денис Конивецкий.