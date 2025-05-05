В Москве прошла церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Представители региональных землячеств возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве в понедельник в преддверии Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии возложения приняли участие руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Франц Клинцевич, заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Игорь Круговых, советник мэра Москвы Владимир Зотов и президент союза армян России Ара Абрамян.
Также в возложении участвовало около 300 членов московского координационного совета региональных землячеств при правительстве Москвы.
Члены делегации возложили к могиле красные гвоздики и венки, почтили память воинов минутой молчания. После этого прозвучал гимн Российской Федерации.