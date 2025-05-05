Погода в Москве позволит провести воздушную часть парада Победы

Синоптик отметил, что предварительные расчёты показывают, что 9 мая метеоусловия в Москве будут определяться тыловой частью циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, нижняя граница слоисто-кучевых облаков ночью и ранним утром прогнозируется от 200 до 500 метров, что накладывает ограничения на групповой полет. Нужно, чтобы нижняя граница облачности была выше 400 метров.