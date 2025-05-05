Более 80 интерактивных площадок работали в выходные на Поклонной горе

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Более 80 интерактивных площадок работали в выходные на территории московского мемориального комплекса на Поклонной горе Музея Победы, где для гостей в рамках программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический» была воссоздана атмосфера 1940-х годов, сообщили в пресс-службе Музея Победы.
«Более 80 интерактивных площадок работали в выходные на территории мемориального комплекса на Поклонной горе. Третьего и четвертого мая тематические локации были организованы в рамках программы семейного отдыха “Парк Победы. Главный патриотический”. Этот проект реализует Музей Победы при поддержке Правительства Москвы. В этом году проект приурочили к 80-летию Победы», — говорится в сообщении.
Как уточняют в пресс-службе Музея Победы, гости познакомились с наиболее популярными профессиями 1940-х годов: швейным и обувным производством, кузнечным искусством и медицинской практикой, также посетители получили информацию о военных специальностях, таких как саперы, десантники, связисты, регулировщики и разведчики. Кроме того, для гостей мемориального комплекса на Поклонной горе прошли мастер-классы, спортивные соревнования и творческие состязания, выставки оружия и спецтехники, концерты и показательные выступления.
«Гостей парка ждали мастер-классы “Что у солдата в вещмешке?”, “Письмо защитнику Отечества”, фотозона с военным ретроавтомобилем 1940-х годов. Посетители парка могли попробовать свои силы на площадке “Курс молодого бойца” и научиться навыкам ориентирования и установки армейской палатки на “Зарнице”. Также на площадке Всероссийского студенческого корпуса спасателей учили, как оказывать первую помощь, как соблюдать базовые правила пожарной безопасности, как спасать утопающих на воде, как работать со спасательными инструментами», — добавили в пресс-службе.
Самых активных посетителей парка ждали памятные сувениры и призы: пилотка красноармейца, памятная монета, посвящённая 80-летию Победы, солдатский обед, бесплатный вход в Музей Победы и Музей Г. О. Р. А., сертификаты на посещение экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!».