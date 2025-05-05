Более 80 интерактивных площадок работали в выходные на Поклонной горе

Как уточняют в пресс-службе Музея Победы, гости познакомились с наиболее популярными профессиями 1940-х годов: швейным и обувным производством, кузнечным искусством и медицинской практикой, также посетители получили информацию о военных специальностях, таких как саперы, десантники, связисты, регулировщики и разведчики. Кроме того, для гостей мемориального комплекса на Поклонной горе прошли мастер-классы, спортивные соревнования и творческие состязания, выставки оружия и спецтехники, концерты и показательные выступления.