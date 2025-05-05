Суд в Москве счел, что Чубайс выведет активы из России после снятия с них ареста

Арбитражный суд Москвы отказал в снятии ареста с активов экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса и семи других фигурантов дела на сумму более 5,6 млрд рублей. По версии суда, ответчики не заинтересованы в сохранении активов в России и могут вывести их за границу. Иск связан с проектом по производству гибких планшетов, финансирование которого, как утверждает «Роснано», велось через зарубежные компании и не принесло результатов.