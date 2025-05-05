В ГД внесли проект о знаке «движение запрещено» в инструкции для лекарств

Согласно постановлению правительства РФ «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ» вещество «Фенобарбитал» относится к психотропным веществам, оборот которых в стране ограничен, а вещество «Кодеин» относится к наркотическим и также ограничено в обороте на территории РФ. Однако в инструкции по применению всех этих лекарств нет предупреждения о запрете управлять транспортным средством в период действия препарата, который в своем составе содержит наркотическое или психотропное вещество, либо мелким шрифтом указано, что в период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта, сказано в пояснительном документе.