В ГД внесли проект о знаке «движение запрещено» в инструкции для лекарств

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект о появлении в инструкции лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, знака «движение запрещено» для необходимости воздержаться от вождения при их приеме, законопроект доступен в думской базе данных.
«Проект федерального закона “О внесении изменения в статью 46 Федерального закона “Об обращении лекарственных средств” разработан в целях введения в инструкцию по применению лекарственного препарата, употребление которого запрещено при управлении транспортным средством, запрещающего дорожного знака “движение запрещено” в цветном или черно-белом изображении”, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Также законопроект направлен на обязательное информирование граждан о содержащихся в лекарствах веществ, подлежащих контролю на территории России в соответствии с постановлением правительства РФ «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», а также сроках их нахождения в организме человека.
«Разработка указанного законопроекта обусловлена парадоксальной ситуацией, в результате которой к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством (тс) водителем, находящимся в состоянии опьянения…) в виде наложения штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС на срок от полутора до двух лет привлекаются законопослушные граждане, принимающие лекарственные препараты, содержащие в своем составе вещества, запрещенные к употреблению в период управления ТС», — говорится в пояснительной записке.
Уточняется, что к таким лекарствам могут относиться: «Корвалол», «Валокордин», «Пенталгин-Н», «Валосердин», «Валоферин», которые содержат в своем составе «Фенобарбитал», а также препараты «Солпадеин», «НурофенПлюс», «Каффетин», «Седальгин-Нео» и «Терпинкод» — они содержат в своем составе «Кодеин».
Согласно постановлению правительства РФ «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ» вещество «Фенобарбитал» относится к психотропным веществам, оборот которых в стране ограничен, а вещество «Кодеин» относится к наркотическим и также ограничено в обороте на территории РФ. Однако в инструкции по применению всех этих лекарств нет предупреждения о запрете управлять транспортным средством в период действия препарата, который в своем составе содержит наркотическое или психотропное вещество, либо мелким шрифтом указано, что в период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта, сказано в пояснительном документе.
«Большинство граждан нашей страны, принимая лекарства по назначению врача или без рецепта, не знают и не могут знать, что некоторые лекарственные препараты содержат в себе наркотические или психотропные вещества, употребление которых несовместимо с управлением транспортным средством, так как в случае освидетельствования это повлечет ответственность водителя по статье 12.8 КоАП РФ», — подчеркивается в документе.
Таким образом, введение в инструкцию по применению лекарств, содержащих в себе наркотические или психотропные вещества, а также вызывающие ухудшение реакции или внимания водителя, запрещающего дорожного знака «движение запрещено», а также дополнительной информации о наличии в лекарственном препарате наркотических или психотропных веществ и периоде их нахождения в организме человека, позволит привлечь внимание водителей к необходимости воздержаться от управления транспортным средством в период действия такого препарата, заключает автор. −0-