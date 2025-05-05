ЕК выделит €500 млн на привлечение в Европу ученых со всего мира

«Европа всегда будет стремиться к тому, чтобы ученые выбирали Европу, — сказала она. — Я счастлива заявить, что Еврокомиссия выделяет пакет в €500 млн на 2025−2027 годы, чтобы привлечь новых ученых в Европу».