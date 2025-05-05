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ЕК выделит €500 млн на привлечение в Европу ученых со всего мира

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что страны ЕС должны достичь уровня инвестиций в научные разработки в 3% ВВП к 2030 году.

ПАРИЖ, 5 мая. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) выделит €500 млн на поддержку программ привлечения ученых со всего мира в Европу. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Сорбонне программу «Выбирай Европу».

«Европа всегда будет стремиться к тому, чтобы ученые выбирали Европу, — сказала она. — Я счастлива заявить, что Еврокомиссия выделяет пакет в €500 млн на 2025−2027 годы, чтобы привлечь новых ученых в Европу».

Она подчеркнула, что страны ЕС должны достичь уровня инвестиций в научные разработки в 3% ВВП к 2030 году.