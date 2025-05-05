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РСЧС объяснила сбои в работе интернета в Москве

РСЧС: сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности 9 мая.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая, следует из сообщения Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий», — говорится в сообщении.

Жалобы на сбои в работе мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС, «Билайн» и «Мегафон» начали поступать в понедельник днем. Больше всего жалоб поступило из Москвы.

По сведениям сайта по отслеживанию сбоев Downdetector, россияне проблемы коснулись работы банковских приложений, видеохостингов, мессенджеров и других приложений.