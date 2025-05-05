РСЧС объяснила сбои в работе интернета в Москве

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая, следует из сообщения Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
«Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий», — говорится в сообщении.
По сведениям сайта по отслеживанию сбоев Downdetector, россияне проблемы коснулись работы банковских приложений, видеохостингов, мессенджеров и других приложений.