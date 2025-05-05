Синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве во второй декаде мая

Между тем погодные аномалии в столице продолжаются. Так, например, май начался со снегопада. Осадки обрушились на запад и север Москвы, а также на ближайшее Подмосковье. Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова объяснила в беседе с «ВМ», почему выпал снег в столичном регионе в мае и чем это опасно.