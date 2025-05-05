Синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве во второй декаде мая

После майских праздников — в период с 12 мая и до конца второй декады — в Москве установится достаточно теплая погода. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По словам специалиста, во вторую декаду последнего весеннего месяца максимальная температура воздуха в городе днем ожидается до плюс 13−18 градусов.
— А ночью температура воздуха уже не будет опускаться ниже плюс 3−8 градусов, — заверил Ильин.
Что касается дождей: большая часть второй декады мая в столице обойдется без осадков, пообещал синоптик.
— Однако в конце второй декады — в начале третьей в Москву придут дожди. Максимальная температура воздуха понизится до плюс 10−13 градусов, — сообщил специалист.
Но затем погодные условия вновь начнут налаживаться, и столбики термометров поползут вверх, добавил Ильин.
Специалист также рассказал, какой будет погода в столичном регионе на наступившей неделе. По его словам, москвичи увидят и дождь, и солнце.
Между тем погодные аномалии в столице продолжаются. Так, например, май начался со снегопада. Осадки обрушились на запад и север Москвы, а также на ближайшее Подмосковье. Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова объяснила в беседе с «ВМ», почему выпал снег в столичном регионе в мае и чем это опасно.
«Вечерняя Москва» также узнала у биохимика, что можно сажать на даче в майские холода. Кроме того, эксперт перечислила несколько способов, используя которые вы сможете спасти рассаду от гибели при низких ночных температурах.