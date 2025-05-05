В Дагестане стартовал автопробег в честь 80-летия Победы

Колонна машин, украшенных флагами и символикой Дня Победы, проедет по Дагестану, а затем отправится в другие регионы Северного Кавказа и Южного федерального округа. Завершится акция в городе-герое Волгограде: масштабное Знамя Победы развернут 8 мая на Мамаевом кургане, у монументальной скульптуры «Родина-мать зовет!» Символическую копию в футляре передадут на хранение до следующего Дня Победы. Глава Дагестана Сергей Меликов в своем обращении к участникам акции отметил, что именно Знамя Победы 150-й стрелковой Идрицкой ордена Кутузова дивизии является символом, реликвией, объединяющей эпохи и поколения.