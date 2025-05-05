В Калининграде 9 мая будет курсировать «Паром Победы»

КАЛИНИНГРАД, 5 мая — РИА Новости. «Паром Победы» с историческими знаменами и участниками «Бессмертного полка» будет курсировать 9 мая по реке Преголя в Калининграде, сообщила пресс-служба администрации города.
«С 14 (15 мск) до 22 (23 мск) часов между набережной музея Мирового океана и Рыбной деревней по Преголе будет курсировать паром с историческими знамёнами, участниками “Бессмертного полка”, личным составом в исторической форме, группами разминирования и отделениями минно-розыскных собак, оркестром штаба Балтийского флота», — говорится в сообщении.
Отмечается, что акцию «Паром Победы» анонсирует одна из воинских частей калининградского гарнизона. В вечернее время на пароме развернут Знамя Победы. Военные обещают показать и имитацию организации проходов на реке с применением пиротехники.
«Поэтому во время салюта внимание не только на небо, но и на воду», — добавили в горадминистрации.