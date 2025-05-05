Мишустин почтил память жертв теракта в Беслане

Мемориальный комплекс «Город Ангелов» был открыт в 2005 году. Объект культурного наследия включает в себя скульптуру «Древо Скорби», здание школы № 1, спортивный зал, мемориальные плиты с фамилиями погибших во время теракта в 2004 году, мемориальное кладбище «Город Ангелов» — могилы 266 погибших, православный Храм новомученников российских, памятник погибшим героям спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» и сотрудникам МЧС, Поклонный крест, а также хачкар, подаренный детьми Армении.