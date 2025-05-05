Мишустин почтил память жертв теракта в Беслане

БЕСЛАН, 5 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», где похоронены 266 погибших во время теракта в школе № 1 Беслана в 2004 году, передает корреспондент РИА Новости.
Премьер-министра сопровождали глава Северной Осетии Сергей Меняйло и полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
К монументу «Древо скорби» Мишустин пришел с букетом алых роз, перевязанных черной лентой. Премьер-министр рассмотрел скульптуру, представляющую собой ствол дерева, сформированный четырьмя женскими фигурами. Затем глава кабмина поднял взгляд на крону, образованную распростёртыми руками женщин, которые держат ангелов, символизирующих погибших детей. Мишустин положил к основанию памятника букет роз, поклонился перед ним и осенил себя крестным знамением. Затем к монументу возложили букеты гвоздик Чайка и Меняйло.
Далее председатель правительства почтил память спецназовцев, возложив цветы к монументу бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», погибшим в ходе штурма спортзала школы, где боевики удерживали заложников на протяжении трех суток.
Мемориальный комплекс «Город Ангелов» был открыт в 2005 году. Объект культурного наследия включает в себя скульптуру «Древо Скорби», здание школы № 1, спортивный зал, мемориальные плиты с фамилиями погибших во время теракта в 2004 году, мемориальное кладбище «Город Ангелов» — могилы 266 погибших, православный Храм новомученников российских, памятник погибшим героям спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» и сотрудникам МЧС, Поклонный крест, а также хачкар, подаренный детьми Армении.