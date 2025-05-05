Ученый предупредил о росте числа магнитных бурь на Земле

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Число вспышек, произошедших на Солнце в первые четыре месяца 2025 года, снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако магнитных бурь на Земле стало намного больше, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
«Примерно на 15% снизилась вспышечная активность Солнца в первые четыре месяца 2025 года, с января по апрель, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — заявил РИА Новости Богачев.
Он уточнил, что в первые четыре месяца прошлого года произошли восемь вспышек высшего балла X, а в этом — всего пять. Количество вспышек среднего балла М также снизилось с 170 до 150. Число обычных вспышек уровня C примерно сохранилось на прежнем уровне (921 против 965), отметил ученый.
«Число магнитных бурь в текущем году, напротив, резко возросло. Если с января по апрель 2024 года было всего восемь дней с бурями, то за первые четыре месяца этого года таких дней было уже 21, то есть в 2,5 раза больше», — добавил Богачев.
Основной причиной этого, по его словам, стало формирование на Солнце крупных корональных дыр, которых почти не было в прошлом году. Самыми крупными бурями этого года пока остаются буря уровня G4.0 (по 5-балльной шкале), произошедшая 1 января, и буря G3.67 16 апреля.
Богачев обратил внимание, что самые крупные вспышки 2024 и 2025 годов произошли в одну дату — 23 февраля. В этом году взрыв достиг балла X2.0, в прошлом — уровня X6.3.
Ученый объяснил, что наблюдения показывают явные признаки перестройки солнечной активности как по абсолютному уровню, так и по вкладу разных факторов. Однако пока непонятно, означает ли это начало спада солнечного цикла. «Можно заметить, что в прошлом году резкий рост вспышечной и магнитной активности начался как раз в первой половине мая, когда были зарегистрированы первые за 20 лет магнитные бури высшего балла», — уточнил он.