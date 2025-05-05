Ученый предупредил о росте числа магнитных бурь на Земле

Ученый объяснил, что наблюдения показывают явные признаки перестройки солнечной активности как по абсолютному уровню, так и по вкладу разных факторов. Однако пока непонятно, означает ли это начало спада солнечного цикла. «Можно заметить, что в прошлом году резкий рост вспышечной и магнитной активности начался как раз в первой половине мая, когда были зарегистрированы первые за 20 лет магнитные бури высшего балла», — уточнил он.