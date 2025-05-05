Хинштейн поручил проверить расход средств, выделенных курскому Минприроды

КУРСК, 5 мая — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости проверить, куда расходуются 20 миллионов рублей, выделенные министерству природных ресурсов региона на озеленение.
В понедельник в ходе еженедельного заседания правительства Курской области Хинштейн сообщил, что жители прислали ему фотографии парка «Патриот», где раньше было множество декоративно цветущих растений, которых на сегодняшний день нет.
«Было огромное количество цветов. Не нужно быть сверхспециалистом для того, чтобы заранее высаживать многолетние растения, которые каждый год растут и цветут. И делать это не раз в год. Цифра 20 миллионов (рублей)… выделенные предыдущими коллегами вам на озеленение, значит, мы отдельно должны посмотреть, куда такие большие средства расходуются. По этому конкретному объекту у меня поручение тогда. Давайте мы посмотрим и проверим в целом, какие были действия со стороны надлежащих должностных лиц, какие рекламации подавались», — сказал Хинштейн.