Хинштейн поручил проверить расход средств, выделенных курскому Минприроды

«Было огромное количество цветов. Не нужно быть сверхспециалистом для того, чтобы заранее высаживать многолетние растения, которые каждый год растут и цветут. И делать это не раз в год. Цифра 20 миллионов (рублей)… выделенные предыдущими коллегами вам на озеленение, значит, мы отдельно должны посмотреть, куда такие большие средства расходуются. По этому конкретному объекту у меня поручение тогда. Давайте мы посмотрим и проверим в целом, какие были действия со стороны надлежащих должностных лиц, какие рекламации подавались», — сказал Хинштейн.