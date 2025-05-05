Рувики представила уникальную базу героев СССР и России к 80-летию Победы

«В этом году мы отмечаем 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. К юбилейной дате нам удалось создать библиотеку героев нашей страны от времен ВОВ до нашего времени. На сегодняшний день в ней собрано 12777 биографий героев СССР и 1530 статей о героях России», — приводит пресс-служба слова Медейко.