Рувики представила уникальную базу героев СССР и России к 80-летию Победы

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Интернет-энциклопедия Рувики к 80-летию Победы представила уникальную для РФ базу героев СССР и России, сообщает пресс-служба энциклопедии.
«Интернет-энциклопедия Рувики представила уникальную для России базу героев нашей страны. В проекте “Наши герои — наша история” собрано более четырнадцати тысяч биографий героев СССР и России», — говорится в сообщении.
Генеральный директор Рувики Владимир Медейко отметил, что у пользователей сохраняется возможность написать о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны.
«В этом году мы отмечаем 80-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. К юбилейной дате нам удалось создать библиотеку героев нашей страны от времен ВОВ до нашего времени. На сегодняшний день в ней собрано 12777 биографий героев СССР и 1530 статей о героях России», — приводит пресс-служба слова Медейко.
Уточняется, что проект «Наши герои — наша история» поддержан министерством обороны Российской Федерации, Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы», Музеем Победы и состоит из трех разделов: «Герои Великой Отечественной войны», «Герои Советского Союза», «Герои России».
В пресс-служба добавили, что совместно с Музеем Победы в честь празднования 80-летия Победы Рувики организовала городскую выставку «От Кремля до Рейхстага», которая состоится в Москве на Чистопрудном бульваре в период с 12 мая по 8 июня 2025 года.