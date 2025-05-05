Россияне приняли участие в «Чтениях Победы»

Также на станции показывали интерактивные видео о Великой Отечественной войне, а на платформах стояли два тематических поезда «Музей Победы» и «Подвиг Народа», в дизайн которых внедрен логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Помимо концертной части, в перерывах между выступлениями зрителям рассказывали интересные факты о московском метро в годы ВОВ.