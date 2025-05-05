Частицу Вечного огня доставили в Калининград

КАЛИНИНГРАД, 5 мая — РИА Новости. Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы доставили в Калининград, сообщает пресс-служба регионального отделения Народного фронта.
«Огонь памяти» уже в Калининграде. Частицу огня с могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду доставил представитель «Народного фронта», кавалер ордена Мужества Олег Урбанюк", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сразу после встречи в аэропорту Храброво представители президентского движения перенесли священное пламя в пять лампад, которые пройдут разными маршрутами автопробега по военным мемориалам 7 мая.
«Общая дистанция автопробега составит тысячу километров, а количество посещённых мемориалов превысит 50. Старт автоколонн состоится в Калининграде, Черняховске, Советске и Гусеве. Принять участие может любой желающий. Почтим память героев!», — добавили в пресс-службе.