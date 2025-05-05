В Волгограде открыли мемориал железнодорожникам, погибшим во время ВОВ

ВОЛГОГРАД, 5 мая — РИА Новости. Памятник «Бронепоезд войск НКВД» в честь погибших во время Сталинградской битвы железнодорожников открыли в Волгограде, в церемонии принял участие гендиректор РЖД Олег Белозеров, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Мемориал «Бронепоезд войск НКВД» установили на набережной Волгограда, памятник сделан по историческим фотографиям краснознаменного бронепоезда № 73 Войск НКВД, который участвовал в боях за Сталинград. По информации РЖД, при его создании были использованы настоящие паровоз, вагон, платформа и рельсы.
«Без четкой работы железнодорожного транспорта были бы невозможны успехи. В стратегических операциях Красной Армии и бронепоезда сыграли особую роль. Их оперативно перебрасывали сюда со всей страны, чтобы задержать немецкое наступление. В августе 1942 года легендарный бронепоезд № 73 войск НКВД одним из первых встал у подножия Мамаева кургана щитом на пути врага. За годы войны было построено порядка 300 таких машин, а под Сталинградом сражались 26 бронепоездов. Всем, кто сражался на передовой и трудился в тылу, сутками не отходил от паровозов, под огнем противника строил и ремонтировал пути, доставлял грузы на самые опасные участки фронта. Их вклад в победу невозможно переоценить. И пусть бронепоезд войск НКВД напоминает нынешним и будущим поколениям подвиг наших отцов, дедов, прадедов», — сказал на открытии мемориала Белозёров.
В церемонии принял участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, представители ветеранских организаций, кадеты. Собравшиеся почтили память погибших в годы войны минутой молчания.
По информации РЖД, бронепоезд № 73 доставлял бойцов к рубежу обороны Сталинграда, а также обстреливал немецкие позиции в районе Песчанки, Купоросной, Садового и Поляковки, уничтожив значительные силы противника, включая минометные батареи, наблюдательный пункт и почти батальон пехоты. За проявленный героизм бронепоезд был награждён орденом Красного Знамени.