Ученые попросили вернуть научный отдел в Лазовский заповедник в Приморье

Они также отметили, что созданный прецедент несет потенциальную угрозу для всей заповедной системы России. Экспертный совет по заповедному делу считает сложившуюся ситуацию совершенно неприемлемой и идущей вразрез как с действующей нормативной базой, так и с многолетней практикой отечественного заповедного дела и здравым смыслом. В российских госучреждениях, осуществляющих управление заповедниками, научные отделы функционируют на протяжении почти 100 лет — это неотъемлемый элемент территориальной охраны природы в нашей стране, считают ученые.