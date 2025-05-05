Ученые попросили вернуть научный отдел в Лазовский заповедник в Приморье

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу» направила обращение в Минприроды России в связи с упразднением научного отдела в объединенной дирекции Лазовского государственного природного заповедника им. Л. Г. Капланова и национального парка «Зов тигра». Об этом сообщает пресс-служба совета.
«В текущем году департамент госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России согласовал, а руководитель объединенной дирекции Лазовского заповедника и нацпарка “Зов тигра” утвердил новую структуру учреждения, в которой больше не предусмотрена должность заместителя директора по научной работе, отсутствует научный отдел, сформировано подразделение с названием “отдел мониторинга” (слово “экологического” сочтено излишним) численностью три единицы, подчиненное замдиректора по экопросвещению и туризму», — говорится в сообщении.
Они также отметили, что созданный прецедент несет потенциальную угрозу для всей заповедной системы России. Экспертный совет по заповедному делу считает сложившуюся ситуацию совершенно неприемлемой и идущей вразрез как с действующей нормативной базой, так и с многолетней практикой отечественного заповедного дела и здравым смыслом. В российских госучреждениях, осуществляющих управление заповедниками, научные отделы функционируют на протяжении почти 100 лет — это неотъемлемый элемент территориальной охраны природы в нашей стране, считают ученые.
В этой связи Экспертный совет по заповедному делу просит министра природных ресурсов и экологии РФ восстановить в объединенной дирекции научный отдел и должность заместителя директора по научной работе, а также рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности лиц, утвердивших и согласовавших новую структуру дирекции.