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Ученые попросили вернуть научный отдел в Лазовский заповедник в Приморье

Пресс-служба «Экспертного совета по заповедному делу» сообщила, что соответствующее обращение подписали 49 деятелей науки и охраны природы.

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу» направила обращение в Минприроды России в связи с упразднением научного отдела в объединенной дирекции Лазовского государственного природного заповедника им. Л. Г. Капланова и национального парка «Зов тигра». Об этом сообщает пресс-служба совета.

«В текущем году департамент госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России согласовал, а руководитель объединенной дирекции Лазовского заповедника и нацпарка “Зов тигра” утвердил новую структуру учреждения, в которой больше не предусмотрена должность заместителя директора по научной работе, отсутствует научный отдел, сформировано подразделение с названием “отдел мониторинга” (слово “экологического” сочтено излишним) численностью три единицы, подчиненное замдиректора по экопросвещению и туризму», — говорится в сообщении.

Обращение подписали 49 деятелей науки и охраны природы, среди них — три академика РАН и восемь членов-корреспондентов РАН, профессора МГУ и других университетов и научных центров, заслуженные экологи РФ, лидеры известных общественных природоохранных организаций.

Они также отметили, что созданный прецедент несет потенциальную угрозу для всей заповедной системы России. Экспертный совет по заповедному делу считает сложившуюся ситуацию совершенно неприемлемой и идущей вразрез как с действующей нормативной базой, так и с многолетней практикой отечественного заповедного дела и здравым смыслом. В российских госучреждениях, осуществляющих управление заповедниками, научные отделы функционируют на протяжении почти 100 лет — это неотъемлемый элемент территориальной охраны природы в нашей стране, считают ученые.

В этой связи Экспертный совет по заповедному делу просит министра природных ресурсов и экологии РФ восстановить в объединенной дирекции научный отдел и должность заместителя директора по научной работе, а также рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности лиц, утвердивших и согласовавших новую структуру дирекции.