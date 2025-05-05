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Во Владимирской области проведут парад в честь Дня Победы

Авдеев: во Владимирской области проведут парад в честь 80-летия Победы.

Источник: © РИА Новости

РЯЗАНЬ, 5 мая — РИА Новости. Во Владимирской области проведут парад в честь Дня Победы, окончательное решение по формату «Бессмертного полка» примут в ближайшие дни, сообщил губернатор Александр Авдеев.

«Сегодня-завтра будет приниматься окончательное решение, в каком формате проведение “Бессмертного полка”… Исключительно из цели безопасности, скорее всего, мы откажемся от классического шествия “Бессмертного полка”, но просим всех, кто придет на парад, парад будет, на площади, прийти с портретами своих родных», — сообщил Авдеев на пресс-конференции, трансляция которой ведется в социальных сетях.

Он добавил, что полноценный парад проведут также в Коврове, имеющем звание «Города воинской славы».