Собянин рассказал о помощи Донецку и Луганску

«По вашему поручению, не могу не доложить, мы с городами-побратимами — Донецком, Луганском, продолжаем программу поддержки их инфраструктуры, развития, реконструкции. Порядка более 2 тысяч объектов реконструировали, более тысячи километров инженерных сетей восстановили, миллионы квадратных метров дорог восстановили. На этот год тоже продолжаем активно программу», — сказал Собянин.