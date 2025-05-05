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Собянин рассказал о помощи Донецку и Луганску

Собянин: Москва продолжает помогать городам-побратимам Донецку и Луганску.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Москва в 2025 году продолжает помогать городам-побратимам Донецку и Луганску, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«По вашему поручению, не могу не доложить, мы с городами-побратимами — Донецком, Луганском, продолжаем программу поддержки их инфраструктуры, развития, реконструкции. Порядка более 2 тысяч объектов реконструировали, более тысячи километров инженерных сетей восстановили, миллионы квадратных метров дорог восстановили. На этот год тоже продолжаем активно программу», — сказал Собянин.

Он отметил, что если в предыдущие годы основной акцент был сделан на инженерную инфраструктуру, то сейчас специалисты начали переходить к благоустройству общественных пространств, парков, дорог и улиц.