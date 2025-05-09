Настроения в День Победы

В преддверии 80-летия Победы «Московские новости» публикуют заметки, которые выходили в нашей газете в апреле-мае 1945 года. Тогда газета называлась Moscow News и издавалась на английском языке. Ниже приводится полный перевод одной из статей, опубликованных в № 37 Moscow News от 10 мая 1945 года.
Майор Никита Винников, кавалер трех орденов, ранен пять раз:
Солдаты сделали свое дело. Теперь очередь дипломатов. Пусть они сделают столько же, сколько сделали солдаты. Тогда мир навсегда забудет слово «агрессия».
Александр Евдокимов, рабочий на заводе по производству минометов:
Видимо, скоро я перестану производить минометы. Вместо этого начну делать сеялки. И меня это полностью устраивает!
Соломон Михоэлс, народный артист СССР:
Человек победил! Обыкновенный человек с его верой в справедливость, с его преданностью и уважением к родителям, отцовской любовью к детям, чувством красоты и правды. Все эти качества Сталин привил нашему народу.
Наталия Ермачкова, мать десяти детей:
Разрушенные города будут восстановлены. Военные преступники получат по заслугам. Но горе матерей будет вечным. Как я могу простить фашистам гибель моих героев-сыновей — Петра и Дмитрия?
Константин Паустовский, писатель:
Солнце победы озаряет бескрайние руины, которые когда-то были цветущими садами. Но оно также светит и на первый дикий цветок, который вырос на этих развалинах. Жизнь победила, человеческий разум одержал верх.
Ростислав Стасевич, инженер-конструктор:
Друг познается не в веселье, а когда беды идут сплошной чередой. И во время этой войны люди поняли, кто их настоящие друзья.
Вера Мухина, скульптор:
В День Победы давайте вспомним тех, кто, защищая товарищей, закрывал своим телом амбразуры, кто до последней минуты своей жизни зубами держал концы оборванного телефонного провода, кто пикировал на горящем самолете на немецкие танки! Подвиг героев вдохновляет художников и скульпторов на долгие годы вперед.
Иван Бардин, заместитель народного комиссара черной металлургии:
Самая страшная война в истории закончилась великой победой. Проиграла не только немецкая стратегия, но и немецкая промышленность и инженерия. Слава Сталину!
Каро Алабян, архитектор:
Теперь я думаю лишь о том, как поднять страну из руин. Сколько советских городов и деревень разрушены! Мне хочется взяться за дело как можно быстрее.
Иван Папанин, арктический исследователь:
Кровь, пролитая солдатами трех великих держав для спасения мировой цивилизации, должна укрепить дружбу между нашими народами на долгие годы.
Арам Хачатурян, композитор.
Я с нетерпением жду скорейшего и справедливого наказания для всех тех, кто заставил мир пережить эти бесчеловечные страдания.
Александр Фрумкин, член Академии наук:
В День Победы мы с радостью передаем свои поздравления ученым из США, Великобритании и Франции, которые, как и мы, посвятили себя приближению этого светлого часа.
Йоханнес Варес, председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР:
На протяжении 700 лет эстонский народ имел свои счеты с немецкими захватчиками. Теперь пришло время расплачиваться. Мы восстановим нашу республику, восстановив театры, музеи, школы, все дома и фабрики во всей их былой красе, и навсегда сотрем следы фашистского режима с эстонской земли.
Юрий Левитан, диктор московского радио:
Во время войны я зачитал перед микрофоном более 360 заявлений маршала Сталина о победах Красной армии. Но моя чаша счастья переполнилась утром 8 мая, когда я имел честь объявить, что война с гитлеровской Германией окончилась ее полным поражением.
Стелла Благоева, учитель, член Президиума Всеславянского комитета:
Этот день будет вписан золотыми буквами в историю всех славянских народов. Наконец мы избавились от многовековой угрозы германской агрессии.
Николай Бурденко, главный хирург Красной армии:
Наконец настал день, когда народы мира могут снова посвятить себя созидательному труду, что является залогом развития цивилизации и культуры.
Ольга Ковалева, домохозяйка:
Сейчас я думаю о своем сыне Алексее. Он числится пропавшим без вести. Возможно, скоро он вернется домой.
Генерал-майор А. Кустов, кавалер четырех советских орденов, командор ордена Британской империи:
Мне приносит радость и удовлетворение тот факт, что Красная армия выходит из этой войны более сильной, чем когда-либо. Я полагаю, это гарантирует, что любой агрессор повторит судьбу германского империализма.
Дина Соколова, инженер:
День Победы, который мы ждали четыре года, настал. Как я счастлива! Я работаю над восстановлением разрушенных немцами электростанций. Мы стараемся сделать их лучше, чем прежде. Это, возможно, символично. После победы наша страна должна стать сильнее и величественнее, чем была ранее.
Ирина Архипова, колхозница:
Колхозное зерно сыграло такую же важную роль в этой войне, как металлы с Урала. Следовательно, моя доля в победе не так уж мала, и мне не нужно будет стыдиться, когда муж вернется с фронта.
Николай Тихонов, председатель Союза советских писателей:
Гитлеровской Германии, темной силы, которая так долго разоряла Европу, больше не существует. Преступный заговор против человечества не удался. Сегодня весь мир произносит имя Сталина с благодарностью.