Настроения в День Победы

В преддверии 80-летия Победы «Московские новости» публикуют заметки, которые выходили в нашей газете в апреле-мае 1945 года. Тогда газета называлась Moscow News и издавалась на английском языке. Ниже приводится полный перевод одной из статей, опубликованных в № 37 Moscow News от 10 мая 1945 года.