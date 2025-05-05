Как выглядит Алькатрас. Фото

За всю историю Алькатраса из тюрьмы пытались сбежать 36 осужденных. Только пять из них считаются пропавшими без вести, остальные погибли или их поймали. Самый знаменитый побег спланировали шесть заключенных, которые выбрались наружу, заметив изъян в решетках, защищавших оружейную галерею. Они раздвинули прутья решетки, выбежали во двор, но не смогли покинуть территорию далее.