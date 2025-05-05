Как выглядит Алькатрас. Фото

Знаменитая тюрьма располагается на острове Алькатрас в заливе Сан-Франциско. Первым строением на острове стал маяк, в 1850 году начали строить форт, в 1912 году возвели тюремный комплекс под названием The Rock («Скала»), который сначала действовал как военная тюрьма, а затем как тюрьма для сверхопасных преступников.
«Скала» изначально была рассчитана на 450 заключенных. Преступников содержали в миниатюрных одиночных камерах размером 2,7×1,5 м с минимумом удобств. Заключенных хорошо кормили, выводили на прогулки и разрешали принимать горячий душ. Кухня и прачечная действовали в составе тюремного комплекса.
«Алькатрас» являлся федеральной тюрьмой под управлением Министерства юстиции США и Федерального бюро тюрем. Заключенных туда отправляли не суды. В камерах комплекса содержали самых провинившихся преступников из других тюремных учреждений. Среди известных «жильцов» Алькатраса — гангстеры Аль Капоне и Пулеметный Келли, уголовник Элвин Карпис.
За всю историю Алькатраса из тюрьмы пытались сбежать 36 осужденных. Только пять из них считаются пропавшими без вести, остальные погибли или их поймали. Самый знаменитый побег спланировали шесть заключенных, которые выбрались наружу, заметив изъян в решетках, защищавших оружейную галерею. Они раздвинули прутья решетки, выбежали во двор, но не смогли покинуть территорию далее.
Охранников в Алькатрасе было больше, чем в обычной тюрьме. На одного надзирателя приходилось трое заключенных, тогда как в других учреждениях исправительной системы США — 12.
Самыми лучшими в Алькатрасе среди узников считались камеры на верхних этажах. В подвальных помещениях и на первом этаже было сыро и холодно.
В Алькатрасе действовал джаз-бэнд заключенных The Rock Islanders. Узники, умеющие играть на музыкальных инструментах, собирались на репетиции под присмотром охранников и даже давали концерты.
Тюремное здание, в котором содержали заключенных, было возведено на месте цитадели Фотр-Алькатраса в 1912 году. Стоимость корпуса составляла 250 тыс. долларов. Он являлся самым большим железобетонным строением в мире в тот момент.
Коридоры в тюрьме называли в честь известных улиц в городах США. Длинный коридор, который разделял самые удобные камеры, назывался «Бродвеем». Здесь было много света, и надзиратели редко проходили мимо заключенных. Еще один просторный коридор носил название «Мичиган-авеню».
Тюремный комплекс был разделен на четыре блока. В блоках B и C располагались камеры-одиночки. В блоке D располагались камеры-карцеры.
В Алькатрасе преступников кормили в столовой. Так как это было местом, подходящим для драк, то под потолком обеденного зала установили баллоны со слезоточивым газом. Запускать их можно было дистанционно.
В тюрьме заключенных допускали к работе в швейной мастерской. Такая возможность предоставлялась как награда за хорошее поведение. За пошив перчаток, армейской формы заключенным платили небольшую зарплату.