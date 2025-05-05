В Москвариуме рассказали о необычных развлечениях нерп

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Нерпы в Москвариуме любят покататься на водолазах, рассказала РИА Новости заместитель генерального директора, руководитель биологической службы центра океанографии и морской биологии Ирина Мейнцер.
По ее словам, в большинстве случаев работа водолазов проходит в прямом контакте с животными: это и ядовитые скаты-хвостоколы, и пираньи, и электрические рыбы, и акулы.
«Самые вовлеченные среди млекопитающих — дельфины и байкальские нерпы. Они очень любопытны и любят поиграть с водолазами и инвентарем. Например, нерпы могут с большим удовольствием покататься на спине у водолаза, а дельфины подныривают под них во время работы, норовя вытолкнуть на поверхность воды. Среди самых необычных задач водолазов — “почесать” кошачью акулу, которая с удовольствием подставляет спину, собрать акульи яйца и покормить актинии планктоном из пипетки», — сказала Мейнцер.
Она отметила, что в Москвариуме создана собственная водолазная служба, а сами водолазы — их более 15 — имеют квалификацию не ниже пятого разряда. Специалисты выполняют подводно-технические работы, чистят аквариумы, кормят обитателей, а также сопровождают водные представления с участием морских животных и театральных артистов.
«Самая большая глубина, на которую погружаются водолазы “Москвариума” — 14 метров, что сопоставимо с высотой 5-этажного дома. Средний вес снаряжения одного водолаза, включая баллоны с воздухом, составляет 45 килограммов. Все обитатели реагируют по-разному, но в целом — давно привыкли к ним», — подчеркнула собеседница агентства.
При этом к акулам и морской черепахе, которые живут в большом морском аквариуме, из-за особенностей их поведения погружаются одновременно три или четыре водолаза, каждый из которых берет на себя определенную группу животных, добавила она.