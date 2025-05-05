В Москвариуме рассказали о необычных развлечениях нерп

«Самые вовлеченные среди млекопитающих — дельфины и байкальские нерпы. Они очень любопытны и любят поиграть с водолазами и инвентарем. Например, нерпы могут с большим удовольствием покататься на спине у водолаза, а дельфины подныривают под них во время работы, норовя вытолкнуть на поверхность воды. Среди самых необычных задач водолазов — “почесать” кошачью акулу, которая с удовольствием подставляет спину, собрать акульи яйца и покормить актинии планктоном из пипетки», — сказала Мейнцер.