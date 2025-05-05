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В Музее Победы реконструировали концерт у стен Рейхстага

В Музее Победы реконструировали концерт у стен Рейхстага 2 мая 1945 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной провел в Музее Победы реконструкцию концерта у стен Рейхстага 2 мая 1945 года, сообщили в пресс-службе министерства культуры России.

«Русский народный ансамбль “Россия” имени Людмилы Зыкиной и Музей Победы провели реконструкцию памятных событий 2 мая 1945 года, когда великая русская певица Лидия Андреевна Русланова у стен поверженного Рейхстага пела легендарные “Валенки”. Мероприятие прошло в декорациях экспозиции “Подвиг народа”, — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В концерте приняли участие детско-юношеский оркестр русских народных инструментов «Московия» под управлением Антона Седова, заслуженная артистка Республики Ингушетия Анна Сиднина и лауреат Всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы» Лилия Дунаева.