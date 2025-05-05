В Музее Победы реконструировали концерт у стен Рейхстага

«Русский народный ансамбль “Россия” имени Людмилы Зыкиной и Музей Победы провели реконструкцию памятных событий 2 мая 1945 года, когда великая русская певица Лидия Андреевна Русланова у стен поверженного Рейхстага пела легендарные “Валенки”. Мероприятие прошло в декорациях экспозиции “Подвиг народа”, — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.