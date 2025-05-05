Блогеры почти из 20 стран поехали в тур по России к юбилею Победы

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Блогеры из 19 стран поехали в тематический тур, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Росмолодежи.
«По случаю Года защитника Отечества и 80-летнего юбилея Великой Победы мы организуем тематический тур для 35 популярных блогеров из 19 стран… Важно, чтобы наши гости своими глазами увидели Россию, узнали больше о ее истории и культуре, смогли поделиться впечатлениями со своей аудиторией за рубежом. Мы открыты к сотрудничеству и уверены, что подобные форматы позволят нашим иностранным гостям показать настоящую Россию, в которой рады всем, кто готов вместе с нами создавать многополярный мир и счастливое будущее», — приводятся в сообщении слова главы Росмолодежи Григория Гурова.
Как отметили в Федеральном агентстве по делам молодежи, участниками тура стали блогеры из Франции, Бельгии, Белоруссии, Чехии, Вьетнама, США и других стран.
«Программа блог-тура выстроена так, чтобы молодые люди смогли полностью погрузиться в события Великой Отечественной войны и узнать, какой ценой советскому народу далась Победа над нацизмом. Зарубежные блогеры побывают в пяти городах-героях, где узнают о ключевых эпизодах войны, посетят мемориальные комплексы, примут участие в различных памятных акциях, Парадах Победы и многое другое. Они не только ознакомятся с историей нашей страны, но и расскажут об этом своей аудитории, общий охват которой составляет более 42 миллионов человек», — приводятся в сообщении слова генерального директора Дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ).
В Росмолодежи добавили, что участники блог-тура разными группами отправились по четырем маршрутам: Москва — Волгоградская область, Санкт-Петербург — Ленинградская область, Санкт-Петербург — Республика Карелия, Москва — Тульская область.
Организаторами тура выступают Росмолодежь, Дирекция ВФМ, Роспатриотцентр, всероссийское общественное движение (ВОД) «Волонтеры Победы» и программа «Больше, чем путешествие».