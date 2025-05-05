Блогеры почти из 20 стран поехали в тур по России к юбилею Победы

«По случаю Года защитника Отечества и 80-летнего юбилея Великой Победы мы организуем тематический тур для 35 популярных блогеров из 19 стран… Важно, чтобы наши гости своими глазами увидели Россию, узнали больше о ее истории и культуре, смогли поделиться впечатлениями со своей аудиторией за рубежом. Мы открыты к сотрудничеству и уверены, что подобные форматы позволят нашим иностранным гостям показать настоящую Россию, в которой рады всем, кто готов вместе с нами создавать многополярный мир и счастливое будущее», — приводятся в сообщении слова главы Росмолодежи Григория Гурова.