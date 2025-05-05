Ричмонд
+17°
неба не видно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин рассказал Путину о социально-экономическом развитии Москвы

Собянин доложил Путину об итогах социально-экономического развития столицы РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с президентом России Владимиром Путиным и доложил ему об итогах социально-экономического развития Москвы.

В частности, Собянин рассказал, что столица вышла на второе место среди мировых городов по паритету покупательной способности. Экономика города в прошлом году выросла на 5,5%, а за последние шесть лет — на четверть.

Также мэр рассказал, что Москва приблизилась по ожидаемой средней продолжительности жизни к 80 годам. Он добавил, что в Москве в 2025 году закончится программа реконструкции поликлиник, а все школы будут полностью современными через несколько лет. Кроме того, Москва в 2025 году продолжит помогать городам-побратимам Донецку и Луганску.