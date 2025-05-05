Собянин рассказал Путину о социально-экономическом развитии Москвы

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с президентом России Владимиром Путиным и доложил ему об итогах социально-экономического развития Москвы.
В частности, Собянин рассказал, что столица вышла на второе место среди мировых городов по паритету покупательной способности. Экономика города в прошлом году выросла на 5,5%, а за последние шесть лет — на четверть.
Также мэр рассказал, что Москва приблизилась по ожидаемой средней продолжительности жизни к 80 годам. Он добавил, что в Москве в 2025 году закончится программа реконструкции поликлиник, а все школы будут полностью современными через несколько лет. Кроме того, Москва в 2025 году продолжит помогать городам-побратимам Донецку и Луганску.