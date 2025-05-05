Собянин рассказал Путину о социально-экономическом развитии Москвы

Также мэр рассказал, что Москва приблизилась по ожидаемой средней продолжительности жизни к 80 годам. Он добавил, что в Москве в 2025 году закончится программа реконструкции поликлиник, а все школы будут полностью современными через несколько лет. Кроме того, Москва в 2025 году продолжит помогать городам-побратимам Донецку и Луганску.