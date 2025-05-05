Женщину, пропавшую в США более 60 лет назад, нашли живой и здоровой

О раскрытии дела о пропаже Одри Бакберг, проживавшей в городе Ридсбург, сообщил шериф округа Сок. Мать двоих детей ушла из дома 7 июля 1962 года, на момент исчезновения ей было 20 лет.
«Офис шерифа может сообщить, что Одри Бакберг жива и здорова и в настоящее время проживает за пределами штата. Дальнейшее расследование показало, что исчезновение мисс Бакберг произошло по ее собственному желанию, а не в результате преступной деятельности», — говорится в заявлении.
Как отмечается, женщину начали искать в рамках повторной проверки и расследования нераскрытых дел. Детектив Айзек Хэнсон, который нашел Бакберг, сообщил региональному телеканалу WSIN, что ему удалось найти женщину через аккаунт ее сестры на сайте ancestry.com.
Хэнсон сказал, что в ее решении покинуть дом мог сыграть роль жестокий муж. По его словам, Бакберг выглядела счастливой и не жалеющей о своем поступке.