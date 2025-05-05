Женщину, пропавшую в США более 60 лет назад, нашли живой и здоровой

«Офис шерифа может сообщить, что Одри Бакберг жива и здорова и в настоящее время проживает за пределами штата. Дальнейшее расследование показало, что исчезновение мисс Бакберг произошло по ее собственному желанию, а не в результате преступной деятельности», — говорится в заявлении.