Механизм помощи пострадавшим в Беслане продлили до 2030 года

В ходе посещения премьером России Михаилом Мишустиным в понедельник в Беслане нового Дома детского творчества Меняйло представил главе правительства генплан социально-экономического развития города. Как рассказал Меняйло, на оплату специализированной медпомощи и реабилитации, а также санаторно-курортное лечение жертв теракта в 2021—2028 годах запланировано 603,3 миллиона рублей. По решению главы государства, механизм будет продлен до 2030 года, а ежегодная субсидия на эту адресную помощь увеличена с 44 до 100 миллионов рублей.