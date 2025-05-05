Механизм помощи пострадавшим в Беслане продлили до 2030 года

БЕСЛАН, 5 мая — РИА Новости. Механизм предоставления адресной материальной помощи гражданам, пострадавшим в теракте 1−3 сентября 2004 года в Беслане, по поручению президента РФ Владимира Путина продлен до 2030 года, сообщил глава Северной Осетии-Алании Сергей Меняйло.
В ходе посещения премьером России Михаилом Мишустиным в понедельник в Беслане нового Дома детского творчества Меняйло представил главе правительства генплан социально-экономического развития города. Как рассказал Меняйло, на оплату специализированной медпомощи и реабилитации, а также санаторно-курортное лечение жертв теракта в 2021—2028 годах запланировано 603,3 миллиона рублей. По решению главы государства, механизм будет продлен до 2030 года, а ежегодная субсидия на эту адресную помощь увеличена с 44 до 100 миллионов рублей.
В соответствии с генпланом, в 2026 году в городе также запланирована реставрация мемориального комплекса «Город ангелов», созданного в память о жертвах теракта в Беслане. На эти цели выделяется 110 миллионов рублей.
Как сообщил Меняйло, среди других мероприятий плана — строительство международного культурно-патриотического Центра профилактики терроризма «Беслан. Школа 1». Глава региона подчеркнул, что наполнение центра реализуется во взаимодействии с организацией «Матери Беслана». Затем центр будет передан в федеральное ведение.
По словам Меняйло, в целом, генплан включает реконструкцию и строительство 49 объектов, таких, как подстанция скорой помощи, сеть водоснабжения, капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на левом берегу Терека. Полностью завершить выполнение всех пунктов генплана планируется в 2025—2026 годах.
Мишустин осмотрел и сам Дом детского творчества в Беслане. Здание Дома творчества открывается после масштабной реконструкции и оснащения современным оборудованием.