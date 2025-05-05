МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея победы над фашистской Германией, заявили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
«Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование 80-летнего юбилея победы над фашистской Германией», — говорится в сообщении пресс-бюро.
Как отметили в пресс-бюро, цинизм европейских стран усугубляется планами правителей некоторых из них принять приглашение Владимира Зеленского прибыть в Киев для участия в мероприятиях, «альтернативных» торжествам 9 мая в Москве.
Также циничными в СВР назвали предостережения главы европейской дипломатии Каи Каллас в адрес стран-членов и кандидатов на вступление в Евросоюз в случае приезда их представителей на празднование в РФ, о чем уже заявили лидеры Словакии и Сербии.