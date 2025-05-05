Европа и Киев пытаются омрачить празднование юбилея Победы, заявили в СВР

Также циничными в СВР назвали предостережения главы европейской дипломатии Каи Каллас в адрес стран-членов и кандидатов на вступление в Евросоюз в случае приезда их представителей на празднование в РФ, о чем уже заявили лидеры Словакии и Сербии.