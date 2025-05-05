Ничего хорошего: погода в Москве на короткой рабочей неделе и праздничных выходных

На предстоящей неделе в столичном регионе ожидается переменчивая погода. В отдельные дни столбики термометров могут опуститься до нуля градусов, из-за чего местами не исключены заморозки. Прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Согласно данным синоптика, в начале рабочей недели, 5 мая, столбики термометров поднимутся до плюс 14−16 градусов, но местами пройдет небольшой дождь. В ночь на вторник, 6 мая, также не исключены небольшие осадки.
— В отдельных районах Московской области, в частности на западе, севере и северо-западе, ночью во вторник температура воздуха может понизиться до нуля градусов, поэтому есть вероятность небольших заморозков и осадков с примесью снега. Однако он быстро растает, а уже днем ни снега, ни дождя не предвидится, а столбики термометров покажут примерно те же значения, что и в понедельник, — рассказал синоптик.
В среду, 7 мая, в ночные часы воздух немного прогреется — примерно до плюс 1−6 градусов, но вновь не исключены осадки, рассказал Ильин.
— Скорее всего, в течение дня пройдет небольшой дождь. А температура воздуха в дневные часы будет колебаться в пределах плюс 12−14 градусов. Ветер переменится на южный, однако не сохранит свое направление и уже в четверг, 8 мая, снова будет двигаться с запада со скоростью 2−7 метров в секунду, — сообщил специалист.
В ночь на четверг, 8 мая, в столице снова ожидается плюс 1−6 градусов. Но уже в ночь на пятницу, 9 мая, есть вероятность очередных заморозков в отдельных частях города, предупредил Ильин:
— В западных, северных и северо-западных районах при прояснениях похолодает до нуля градусов, местами до минус одного, зато не будет осадков. Ранним утром ожидается небольшая облачность с температурой воздуха около плюс 2−5 градусов. Далее воздух начнет быстро прогреваться, и уже к 10−11 часам дня столбики термометров поднимутся до плюс 6−8 градусов. Но максимальная температура воздуха в середине дня составит лишь плюс 11−13 градусов, а во второй половине дня могут пройти кратковременные дожди. Ветер будет двигаться все так же с запада, со скоростью 2−7 метров в секунду.
Атмосферное давление в течение всей недели будет медленно расти: если в понедельник, 5 мая, оно будет колебаться около 740 миллиметров ртутного столба, то к пятнице вырастет до 750 миллиметров ртутного столба, добавил синоптик.
Также специалист рассказал о погоде в Москве во второй декаде мая. Эксперт пообещал москвичам долгожданное тепло.