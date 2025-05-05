Ничего хорошего: погода в Москве на короткой рабочей неделе и праздничных выходных

— В западных, северных и северо-западных районах при прояснениях похолодает до нуля градусов, местами до минус одного, зато не будет осадков. Ранним утром ожидается небольшая облачность с температурой воздуха около плюс 2−5 градусов. Далее воздух начнет быстро прогреваться, и уже к 10−11 часам дня столбики термометров поднимутся до плюс 6−8 градусов. Но максимальная температура воздуха в середине дня составит лишь плюс 11−13 градусов, а во второй половине дня могут пройти кратковременные дожди. Ветер будет двигаться все так же с запада, со скоростью 2−7 метров в секунду.