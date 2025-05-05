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Кадыров посадил в центре Грозного «Тополь Победы»

Кадыров посадил в Грозном саженец «Тополя Победы» с места Сталинградской битвы.

Источник: © РИА Новости

ГРОЗНЫЙ, 5 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров посадил в центре Грозного саженец «Тополя Победы», привезенный с места Сталинградской битвы, передает корреспондент РИА Новости.

«Грозный — город воинской славы. Как и ряд других городов, он тоже внес большой вклад в нашу общую победу над фашистской Германией. Это мероприятие — дань уважения всем героям Великой Отечественной войны и участникам СВО», — сказал Кадыров перед посадкой саженца.

Растение получено от легендарного «Тополя Победы» — дерева-долгожителя, уцелевшего в ходе Сталинградской битвы, которое растет сегодня в центре Волгограда на знаменитой площади Павших Борцов. Тополь был многократно «ранен» в ходе битвы за Сталинград, в 1957 году дереву был присвоен статус природно-исторического памятника.