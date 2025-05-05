Кадыров посадил в центре Грозного «Тополь Победы»

«Грозный — город воинской славы. Как и ряд других городов, он тоже внес большой вклад в нашу общую победу над фашистской Германией. Это мероприятие — дань уважения всем героям Великой Отечественной войны и участникам СВО», — сказал Кадыров перед посадкой саженца.