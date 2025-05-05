На Алтае предупредили о звонках мошенников с требованием помощи на СВО

«От имени начальника правового департамента краевого правительства Олега Бубнова предпринимателям Алтайского края звонят мошенники. В частности, зафиксировано поступление звонков с поддельного аккаунта в WhatsApp (принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистская — ред.) с использованием его личной фотографии. Содержание таких звонков сводится к требованию о перечислении денежных средств для нужд СВО и оказанию помощи военнослужащим», — говорится в сообщении.