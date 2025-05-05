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На Алтае предупредили о звонках мошенников с требованием помощи на СВО

Мошенники стали звонить алтайским предпринимателям, требуя помощи на СВО.
Источник: © РИА Новости

БАРНАУЛ, 5 мая — РИА Новости. Мошенники звонят предпринимателям от имени начальника правового департамента правительства Алтайского края и требуют перечислить деньги якобы для помощи участникам спецоперации, предупредили в пресс-службе краевого правительства.

«От имени начальника правового департамента краевого правительства Олега Бубнова предпринимателям Алтайского края звонят мошенники. В частности, зафиксировано поступление звонков с поддельного аккаунта в WhatsApp (принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистская — ред.) с использованием его личной фотографии. Содержание таких звонков сводится к требованию о перечислении денежных средств для нужд СВО и оказанию помощи военнослужащим», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что мошенники могут звонить или писать с целью сбора персональных данных.

«Правительство Алтайского края призывает граждан быть бдительными и не вступать в какие-либо разговоры при поступлении таких звонков», — говорится в сообщении.