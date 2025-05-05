Раскрыта ключевая роль лесных аэрозолей в формировании облаков в горах

Для получения подобных сведений ученые периодически собирали образцы воздуха у вершины одной из самых высоких гор данного массива, расположенной на высоте в 2,3 км от уровня моря, и отслеживали, как менялась концентрация и свойства различных типов частиц аэрозолей и пыли в этих пробах с течением времени. Также исследователи наблюдали за тем, как на поведение этих частиц влияло движение воздушных масс у склонов Хелмоса и других элементов рельефа, и как менялась высота границы между пограничным слоем и тропосферой.