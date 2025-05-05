В Душанбе участникам и инвалидам ВОВ выплатят более двух тысяч долларов

ДУШАНБЕ, 5 мая — РИА Новости. Мэр Душанбе Рустам Эмомали распорядился в преддверии Дня Победы оказать единовременную помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, каждому из них будет выплачено более 2,3 тысячи долларов, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
«Согласно поcтановлению мэра столицы Рустама Эмомали, средства на помощь будет выделены из его резервного фонда. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат от мэрии 25 тысяч сомони», — говорится в сообщении.
В Таджикистане в настоящее время проживают 17 участников Великой Отечественной войны и 127 тружеников тыла. На фронтах той войны воевали около 300 тысяч жителей республики, из них погибли и пропали без вести 92 тысячи человек, 55 стали Героями Советского Союза, 15 — были награждены орденами Славы трех степеней, 55 тысяч — орденами и медалями.