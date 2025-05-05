В московском метро прошла акция «Синий платочек Победы»

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Международная акция «Синий платочек Победы», посвященная 80-летию Великой Победы и роли женщин в годы Великой Отечественной войны, состоялась в Московском метрополитене в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие прошло в аванзале станции метро «Курская». Участники исполнили песни военных лет, среди которых были «День Победы», «Катюша», «Десятый наш десантный батальон», «Тёмная ночь», «Едут казаки», «Журавли» и другие. Участники также прочли стихотворения, детский коллектив выступил с танцем «Яблочко». Волонтеры подарили зрителям мероприятия и пассажирам метро синие платочки — символ мирного неба, женской верности и веры в Победу.
«Сегодня в Московском метрополитене проходит акция “Синий платочек”. Творческие коллективы исполнят песни военных лет в честь героев Великой Отечественной войны. Зрителям волонтеры подарят синие платочки — это символ памяти, любви и верности, это дань уважения тем, кто верил в победу, кто дождался героев с фронта. Московский транспорт традиционно поддерживает важные культурные инициативы по задаче заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова», — сказала первый заместитель начальника службы маркетинга ГУП «Московский метрополитен» Дарья Подгорных.
В мероприятии приняли участие народный артист РФ, «Дитя войны» Юрий Назаров, актриса Полина Нечитайло, президент фонда «Русская земля», автор программы «Синий платочек» и акции «Синий платочек Победы» Анна Данилова, заместитель руководителя Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Вахтанг Хикландзе, представитель Бельгии Кевин де Ридер, Академический Хор Московского Метрополитена, кадетский хор «Звезда», детский коллектив «Акси», а также иностранцы.
Акция «Синий платочек Победы» проводится в более 50 городах России и нескольких странах зарубежья. В этом году она стартовала в Нижнем Новгороде.