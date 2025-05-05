В московском метро прошла акция «Синий платочек Победы»

«Сегодня в Московском метрополитене проходит акция “Синий платочек”. Творческие коллективы исполнят песни военных лет в честь героев Великой Отечественной войны. Зрителям волонтеры подарят синие платочки — это символ памяти, любви и верности, это дань уважения тем, кто верил в победу, кто дождался героев с фронта. Московский транспорт традиционно поддерживает важные культурные инициативы по задаче заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова», — сказала первый заместитель начальника службы маркетинга ГУП «Московский метрополитен» Дарья Подгорных.