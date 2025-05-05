Москвичам приходят предупреждения об ограничениях интернета в День Победы

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Москвичи получают сообщения от российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) с предупреждением о возможных ограничениях доступа в интернет 7−9 мая, передает корреспондент РИА Новости.
«7−9 мая возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий», — говорится в сообщении.
В понедельник около 11.00 мск россияне начали жаловаться на работу мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС, «Билайн» и «Мегафон». Больше всего жалоб поступало из Москвы. В «Мегафоне» и «Билайне» РИА Новости поясняли, что сложности в работе интернета возникли по не зависящим от операторов причинам.
Позже по РСЧС было разослано сообщение, что сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая.