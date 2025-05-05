Москвичам приходят предупреждения об ограничениях интернета в День Победы

В понедельник около 11.00 мск россияне начали жаловаться на работу мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС, «Билайн» и «Мегафон». Больше всего жалоб поступало из Москвы. В «Мегафоне» и «Билайне» РИА Новости поясняли, что сложности в работе интернета возникли по не зависящим от операторов причинам.