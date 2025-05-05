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Орловские школьники провели парад под окнами ветерана

Орловские школьники-юнармейцы провели парад под окнами ветерана Зотова.

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Школьники-юнармейцы в преддверии Дня Победы провели в Орле парад под окнами дома ветерана Великой Отечественной войны Александра Зотова, сообщили в Telegram-канале администрации города.

«Сегодня праздник организовали для ветерана Великой Отечественной войны Александра Семеновича Зотова. Для него прямо во дворе дома провели индивидуальный парад Победы юнармейцы школы № 51. Лично поблагодарить за подвиг в гости к Александру Семеновичу пришли исполняющий обязанности начальника теруправления по Заводскому району Алексей Мельников и депутат городского совета Владимир Строев», — говорится в сообщении мэрии.

Власти уточнили, что во время Великой Отечественной войны Зотов служил в 157-й стрелковой дивизии. Получил серьезное ранение в Севастополе. Награжден орденом Отечественной войны II степени.