Орловские школьники провели парад под окнами ветерана

«Сегодня праздник организовали для ветерана Великой Отечественной войны Александра Семеновича Зотова. Для него прямо во дворе дома провели индивидуальный парад Победы юнармейцы школы № 51. Лично поблагодарить за подвиг в гости к Александру Семеновичу пришли исполняющий обязанности начальника теруправления по Заводскому району Алексей Мельников и депутат городского совета Владимир Строев», — говорится в сообщении мэрии.