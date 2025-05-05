РСЧС сообщила об ограничении доступа в интернет в Москве на майских праздниках

5 мая москвичи массово пожаловались на сбой в работе мобильного интернета. Проблемы наблюдались у всех операторов. В РСЧС объяснили сбой усилением мер безопасности на фоне подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для охраны столицы 9 мая МВД усилило контроль за использованием беспилотников и пиротехники, а в Госдуме сообщили о задействовании всех сил и средств, включая ПВО.