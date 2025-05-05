Путин присвоил 52-й артиллерийской бригаде звание «гвардейская»

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 52 артиллерийской бригаде почетное наименование “гвардейская” и впредь именовать ее: 52 гвардейская артиллерийская бригада», — говорится в документе.