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Путин присвоил 52-й артиллерийской бригаде звание «гвардейская»

Путин присвоил 52-й артиллерийской бригаде почетное наименование гвардейская.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин за стойкость и мужество присвоил 52-й артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская», соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 52 артиллерийской бригаде почетное наименование “гвардейская” и впредь именовать ее: 52 гвардейская артиллерийская бригада», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.