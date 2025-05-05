Путин присвоил 52-й артиллерийской бригаде звание «гвардейская»

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин за стойкость и мужество присвоил 52-й артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская», соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 52 артиллерийской бригаде почетное наименование “гвардейская” и впредь именовать ее: 52 гвардейская артиллерийская бригада», — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.